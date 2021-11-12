Американское издание Bloomberg накануне написало, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении России в Украину. Впрочем, Кремль опровергает эту информацию.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

По словам Дмитрия Полянского, Россия «никогда не планировала [вторжение в Украину] и не будет планировать этого, если Москву не спровоцирует Киев или кто-то другой или если будет стоять вопрос защиты национального суверенитета РФ».

Он отметил, что на своей территории Россия имеет право стягивать столько войск, сколько считает нужным.

— Это не территория Украины, это территория России. Если вы услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная осторожность — это логичный шаг в такой ситуации, – заявил Дмитрий Полянский.

Он обвинил именно Украину в «нагнетании ситуации», добавив, что «военные корабли США в Черном море действуют очень провокационно».

Ранее сообщалось, что США предупреждают союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения.