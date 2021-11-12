В Беларуси задержали двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку страны 2019 года Александру Романовскую.

Об этом заявил Белорусский фонд спортивной солидарности, пишет hromadske.

— Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий), – говорится в сообщении.

По данным фонда, Романовскую доставили в Партизанское районное управление внутренних дел в Минске, а позже перевели в изолятор временного содержания.

Отмечается, что 22-летняя Александра Романовская — одна из более 1,5 тысячи спортсменов, подписавших в августе 2020 года открытое письмо с требованием прекратить насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих и провести повторные президентские выборы в Беларуси.

Позже ее уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу якобы из-за прогулов. Других спортсменов в это время задерживали и арестовывали за критику белорусских событий и участие в акциях протеста.

Напомним, что Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза обвинили Беларусь в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.