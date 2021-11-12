Командующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал новый Суверенный совет во главе с собой для управления страной после того, как в конце прошлого месяца к власти пришли военные.

Об этом информирует Dnevnik.

В новый Суверенный совет также вошли представители повстанческих групп, подписавших мирное соглашение с правительством в прошлом году, и делегаты из регионов страны.

Захват власти 25 октября положил конец соглашению о разделении власти между военными и гражданскими лицами, достигнутому после свержения бывшего президента Омара аль-Башира в 2019 году. Выборы в стране должны были состояться в конце 2023, однако военные захватили власть, и заточили премьер-министра Абдаллу Хамдока под домашний арест.

Суверенный совет Судана являлся коллективным органом, который управлял страной вместе с гражданским правительством, которое, в свою очередь, занималось повседневными проблемами в Судане.

Бурхан и Дагало также возглавляли предыдущий Суверенный совет, сформированный в 2019 году, но в ближайшие месяцы должны были передать руководство гражданскому лицу. Посредничество, которое должно было восстановить разделение властей, зашло в тупик после переворота, поскольку военные предприняли шаги для усиления своего контроля.

Политические источники Reuters говорят, что в косвенных контактах между Хэмдоком и военными не было достигнуто никакого прогресса. Между тем профсоюз врачей сообщил, что сегодня утром был арестован видный суданский активист и член профсоюза Мохаммед Надь аль-Ассам. Он был одним из самых резких критиков военного переворота 25 октября.

Как сообщалось, 25 октября вооруженные силы Судана начали арестовывать гражданских правительственных чиновников, столица была оцеплена военными, а небольшие группы протестующих вышли на улицы.