Журналисты команды «Схемы» опубликовали материал про имение судимого по делу о госизмене Виктора Медведчука в Пуще-Водице в Киеве. Несмотря на санкции, которые перекрыли лидеру «ОПЗЖ» все банковские операции, он активно ремонтирует и достраивает свое достояние.

Расследование подготовлено командой «Радио Свобода»

Журналисты получили в свое распоряжение детальный план дома кума Путина, а также сумели несколько раз запустить над территорией дрон с высокоточной камерой, заснявшей роскошный образ жизни политика.

Согласно чертежам, особняк четырехэтажный, внутри 114 помещений. На первом этаже — склады для платьев, ковров, чемоданов и скатертей. Отдельная комната зарезервирована для хранения в ней коллекции шуб, еще один склад предназначен для елочных игрушек.

Сразу на втором — спальни, гостевые, и остальные классические помещения (столовая и т.д), из интересного — сервизная, собственная парикмахерская, кабинеты Марченко и Медведчука. У Медведчука в кабинете есть тайная комната на 11 «квадратов».

Третий этаж прежде всего для спасения души, на нем расположена частная часовенка и барная зона.

«Схемы» обратили внимание, что жена Медведчука в одном из мартовских эфиров жаловалась, что из-за заблокированных счетов не может продлить подписку на музыкальный сервис, однако средств на грандиозный ремонт имения у супружеской пары в достатке.

— Несмотря на то, что «Схемам» удалось получить сведения о подрядчиках, а источники предоставили информацию о движении средств по банковским счетам этих подрядчиков, журналисты не нашли среди плательщиков ни компаний, ни физических лиц, связанных с Медведчуком или Марченко, которые теоретически могли бы заплатить за ремонт дворца. Следовательно, есть только рабочая версия: могли платить наличными. По запросу Виктор Медведчук не ответил, — из материала команды.

Проект «Радио Свобода» также изучил что саму землю в Пуща-Водица Медведчук в личное распоряжение получил не вполне законными методами. Прибегая к давлению и политическим связям, он приватизировал государственную территорию.

— Перед тем как показать, что зафиксировал беспилотник, стоит рассказать, как у Виктора Медведчука появился дворец вблизи Пущи-Водицы. Его главное имение. Главное, потому что в собственности компаний семьи Медведчука похожих, но меньших объектов, по меньшей мере, четыре. Участок, где находится дом, еще с советских времен был частью комплекса государственных дач «Пуща-Водица» (на севере Киева). Однако в ноябре 2002-го правительство издало распоряжение, которым изъяло часть территории площадью 22 гектара и распорядилось продать эту землю футбольному клубу «Динамо». ФК «Динамо» к тому времени уже был под контролем братьев Суркисов, а Администрацию президента Леонида Кучмы за полгода до этого возглавил их соратник Медведчук. И вряд ли это решение принималось без его влияния. В пользу такой версии издания «Историческая правда» приводит документ — якобы явку с повинной, датированную 2005 годом, ныне покойного бывшего главы Фонда госимущества Михаила Чечетова. В нем говорится, что приватизация госдач происходила под давлением Виктора Медведчука. Меньше с тем, похоже, в 2005-м что-то менять было уже поздно. Если в 2000-м на участке не было почти ничего, то в 2005-м — все изменилось до неузнаваемости. Территорию разделили и застроили, — пишут Наталья Седлецкая и Максим Савчук.

Напомним, Зеленский допустил возможность обмена Медведчука на пленных украинцев в РФ.