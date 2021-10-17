Если Российская Федерация подтвердит наличие российского гражданства у народного депутата Виктора Медведчука, то Украина может рассмотреть возможность обмена политика на украинских политзаключенных.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью программе «Факти тижня».

— Виктор Медведчук — гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее народному депутату Виктору Медведчуку. Накануне ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются ничего предпринимать по поводу суда над Виктором Медведчуком.