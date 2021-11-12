Вернувшегося на работу после краткосрочного отстранения Игоря Тельбизова коллеги встречали громкими хлопками. Он занимает должность директора департамента банковской безопасности «Укрэксимбанка», также он подозревается в нападении на журналистов «Схем».

Видео с камбэком Тельбизова опубликовала журналистка «Схем» Наталья Седлецкая.

Сам Тельбизов посчитал свое отстранение временным испытанием, о чем не преминул сообщить всем коллегами.

— Лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации, — заявил он с улыбкой на лице.

Наталья Седлецкая, чьи коллеги и пострадали от нападения Тельбизова, заявила, что не в силах комментировать происходящее.

В финучреждение приход Тельбизова прокомментировали таким образом.

— В соответствии с действующим трудовым и уголовно-процессуальным законодательством получение работником статуса подозреваемого/обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений. Учитывая это, 9 ноября 2021 года начальник управления внутренней безопасности Олег Осипов и директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов вернулись к выполнению своих служебных обязанностей, — сказано в сообщении.

Напомним, «Укрэксимбанк» восстановил в должностях директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.