«Укрэксимбанк» восстановил в должностях директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова.

Эту информацию «Схемам» сообщили несколько независимых источников в «Укрэксимбанке». Позже факт обновления двух сотрудников подтвердил сам банк в комментарии «Радио Свобода».

Игорь Тельбизов и Олег Осипов обвиняются в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов. Эти должностные лица банка по приказу председателя правления финучреждения Евгения Мецгера 4 октября применили силу против журналистов программы «Схемы» в его рабочем кабинете.

Приказ о возобновлении Игоря Тельбизова и Олега Осипова датирован 9 ноября. В нем говорится о завершении внутреннего расследования в банке. Редакция «Радио Свобода» письменно обратилась в пресс-службу «Укрэксимбанка» с дополнительными вопросами, в частности с просьбой предоставить информацию о результатах внутреннего расследования.

Ранее Игоря Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Олега Осипова публично не заявляли, но ему также вручили подозрение, а впоследствии официальное обвинение по уголовному делу о нападении на журналистов.

Действия Игоря Тельбизова и Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 («Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения») и 126 («Умышленное причинение насильственных действий, которые причинили боль и не нанесли телесных повреждений»).

Досудебное расследование уголовного производства уже завершено, дело направлено в суд, подготовительное заседание назначено на 29 ноября 2021 года.

Напомним, наблюдательный совет «Укрэксимбанка» из-за нападения на журналистов уволил главу правления финучреждения Евгения Мецгера, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал заявление об увольнении.