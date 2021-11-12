Украинский институт будущего провел социологическое исследование «Кто такие антивакцинаторы», выборка 2400 респондентов face to face, погрешность не превышает 2,05%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты исследования.

На сегодняшний день 27% украинцев говорят, что вакцинированы и 13% говорит, что имеет первую дозу. Еще 20% планирует вакцинироваться в ближайшее время. За последние полтора месяца прибавилось 10% тех, кто планирует вакцинироваться. Главная причина – необходимость ковид-паспортов для передвижения в общественном транспорте.

А теперь о негативах. 10% вакцинированных купили паспорта вакцинации. То есть как минимум на руках есть 800 тысяч липовых ковид-паспортов. Реальная статистика, наверное, выше.

20% купивших ковид-паспорта считают, что они станут мутантами, и еще 10% считают, что их чипируют, если заставят вакцинироваться.

Вообще же, среди всех антивакцинаторов 10% считает, что вакцина приведет к мутациям. То есть, примерно 1 миллион украинцев боится мутаций от вакцин.

Около 40% заявили, что среди их знакомых или близких были умершие от ковида, но это особенно не влияет на желание или нежелание вакцинироваться. Среди тех, кто имел умерших родственников, желание вакцинироваться находится в статистической погрешности от общего числа украинцев, желающих/не желающих вакцинироваться.

Напомним, что в августе 2021 года каждый десятый опрошенный в Украине (10,2%) разделял версию о том, что вакцинацию от COVID-19 инициировали международные корпорации ради собственного обогащения и никакого влияния на распространение болезни она не имеет. Разницы в ответах между регионами Украины нет.