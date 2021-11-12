«Авиалинии Антонова» будут возить технику и грузы НАТО в течении следующих пять лет. На предприятии утверждают, что это признак доверия западных союзников, так как предыдущие контракты рассчитывались на два года.

Об этом представитель госпредприятия отчитался на пресс-конференции.

Начальник коммерческого отдела «Антонова» начал речь с перечисления последних достижений.

— Такой длительный срок контракта является показателем доверия агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и стран-участниц программы SALIS к украинскому партнеру. Участниками программы по заключенному соглашению являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция, — акцентировал Андрей Благовестный.

По его словам, «Антонов» начал выполнять первые задачи военного альянса в 2006 году, после чего в НАТО начали помогать с разработкой новых моделей и модификаций к существующим бортам.

По условиям нового соглашения два «Руслана» авиалиний будут на постоянной основе базироваться на базе НАТО в Германии, чтобы в случае необходимости моментально войти в строй и переправить груз. Кроме этих двух, еще три птички «Антонова» будут работать на НАТО (подходят модели Ан-225 («Мрія»), Ан-22 («Антей»), Ан-26 и Ан-74).

Контракт действует до конца 2026 года, подписали его Antonov Logistics Salis и Агентство поддержки и закупок НАТО.

Напомним, «Авиалинии Антонова» помогали Бундесверу с эвакуацией из Афганистана.