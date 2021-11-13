Франция предостерегла Россию от дальнейших посягательств на территориальную целостность Украины.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и России.

— Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.

Французские министра призвали Москву возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении в ближайшем будущем министерской встречи в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина.

— Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках, — отметили в МИД.

Министры также обсудили кризис на границе Польше и Беларуси и призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Минском, чтобы положить конец использованию мигрантов.

— Оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, когда речь идет об использовании миграционных потоков в политических целях, нацеленных на несколько стран Европейского Союза, — отметили во французском МИДе.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.