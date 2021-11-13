Франция предостерегла Россию от дальнейших посягательств на территориальную целостность Украины.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и России.
— Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.
Французские министра призвали Москву возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении в ближайшем будущем министерской встречи в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина.
— Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках, — отметили в МИД.
Министры также обсудили кризис на границе Польше и Беларуси и призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Минском, чтобы положить конец использованию мигрантов.
— Оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, когда речь идет об использовании миграционных потоков в политических целях, нацеленных на несколько стран Европейского Союза, — отметили во французском МИДе.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.
Франция предостерегла Россию от дальнейших посягательств на территориальную целостность Украины.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном после встречи министров иностранных дел и обороны Франции и России.
— Оба министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые новые попытки подорвать территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.
Французские министра призвали Москву возобновить переговоры в рамках нормандского формата и договориться о проведении в ближайшем будущем министерской встречи в соответствии с обязательствами президента РФ Владимира Путина.
— Они также напомнили России об обязательствах, взятых ею в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных и полного осуществления мер по укреплению доверия и транспарентности, предусмотренных в этих рамках, — отметили в МИД.
Министры также обсудили кризис на границе Польше и Беларуси и призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Минском, чтобы положить конец использованию мигрантов.
— Оба министра осудили безответственное и неприемлемое поведение белорусских властей, когда речь идет об использовании миграционных потоков в политических целях, нацеленных на несколько стран Европейского Союза, — отметили во французском МИДе.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.