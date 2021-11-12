На временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил в Facebook.

— Вместе с министром обороны Алексеем Резниковым работаем в районе проведения ООС. Ситуация в сфере безопасности сложная, но полностью контролируемая Объединенными силами. Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим тишины 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм), — говорится в сообщении.

По его словам, противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов.

— На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысячи человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности, — подчеркнул Валерий Залужный.

Командующий ВСУ отметил, что военнослужащие Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

— Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить беспокоящие их вопросы, — добавил Валерий Залужный.

Как сообщалось, сегодня, 12 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Николаеве.