В пятницу, 12 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Николаеве.

Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета, «киборг» Сергей Танасов на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, военнослужащие Вадим Федосеев и Руслан Прусов подорвались на мине.

Напомним, 16 июля, в селе Новая Богдановка Николаевской области родным погибшего николаевского морпеха Дениса Юшко передали посмертную награду — орден «За мужество III степени». Он был присвоен указом президента Украины Владимира Зеленского от 20 мая 2021 года. Отметим, что Валентине Корниенко, бабушке погибшего Дениса Юшко, отказали в присвоении статуса члена семьи умершего ветерана. Женщина с малых лет воспитывала внука и была его официальным опекуном после ранней потери родителей.