Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видел публикаций о военном вторжении РФ в Украину, но считает их «алармистскими».

Об этом он сказал в интервью журналисту одного из государственных телеканалов, пишет Корреспондент.

— Я вот этих алармистских заявлений не видел, правда, пока. Но исхожу из того, что так оно и есть, то, что вы сказали, — заявил Владимир Путин.

Президент РФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

— В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся, — сказал он.

Кроме того, по его словам, использование ВСУ беспилотников Байрактар нарушает минские соглашения.

— Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго-настрого запрещено Минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто на это даже не реагирует… Европа что-то невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержали, — добавил Владимир Путин.

Российский президент считает, что других механизмов урегулирования на Донбассе, кроме встречи нормандской четверки, нет. Он подчеркнул, что механизм встречи в нормандском формате нужно использовать «хотя бы для того, чтобы приблизиться к решению проблем» на востоке Украины.

При этом Владимир Путин заявил, что не слышал «настойчивых предложений на этот счет» со стороны партнеров. «Хотя мы это обсуждаем», — уточнил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, не представляя ни для кого угрозу.