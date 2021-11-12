Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия развивается своим собственным путем и занимается своими собственным делами, не представляя ни для кого угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что США предупреждают Европу о том, что Россия может планировать вторжение на территорию Украины.

— Подобные заголовки — не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы, — заявил Дмитрий Песков журналистам.

Как сообщалось, американское издание Bloomberg накануне написало, что США предупредили Европейский Союз о возможном вторжении России в Украину. Впрочем, Кремль опровергает эту информацию.