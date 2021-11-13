Польские пограничники утверждают, что находящиеся на белорусско-польской границе мигранты применили против них слезоточивый газ, а белорусские солдаты якобы разрушали временное ограждение.

Об этом передает hromadske.

— Ночью в районе Черемухи белорусские солдаты начали уничтожать временное ограждение на границе. Они вырывали столбы изгороди и разрывали ее с помощью служебного автомобиля, — говорится в сообщении.

Там отметили, что польские силовики ослеплены лазерными лучами и стробоскопическим светом.

А еще пограничники утверждают, что группа примерно из 100 мигрантов ожидала возможности нелегального пересечения границы. Но прорваться не удалось.

— Белорусы снабдили иностранцев слезоточивым газом, который был применен в отношении польских силовиков, — добавили в пограничной службе Польши.

Кроме того, в Министерстве национальной обороны Польши 12 ноября писали, что перемещение мигрантов находится под строгим контролем белорусов.

Напомним, страны-члены ЕС, к которым присоединилась Украина, сделали заявление, в котором использование миграции в политических целях со стороны Беларуси приравняли к контрабанде или торговле людьми.