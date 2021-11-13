Страны-члены ЕС, к которым присоединилась Украина, сделали заявление, в котором использование миграции в политических целях со стороны Беларуси приравняли к контрабанде или торговле людьми.

Заявление было обнародованноо на заседании Генассамблеи ООН, пишет Укринформ

— Беларусь… в настоящее время широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми. Она свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране, — сказано в заявлении.

Авторы документа решительно осуждают «это бесчеловечное и недопустимое поведение» и исключают «любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей».

Подписавшиеся заявления призвали «белорусский режим» немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы жизни и здоровью людей, включая постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Напомним, ранее 30 нелегальных мигрантов, попавших в ЕС через «белорусский» маршрут, прибыли в Финляндию.