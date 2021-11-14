Польская полиция заявила, что нашла на границе с Беларусью тело молодого сирийца. Причины и обстоятельства его смерти пока не известны.

Об этом пишет hromadske.

Тело юноши обнаружили в пятницу, 12 ноября, в лесу возле села Вулька-Тереховская. Правоохранители не смогли установить причину смерти.

Спикер полиции Томаш Крупа рассказал Reuters, что вместе с телом нашли паспорт молодого человека. Погибшему было 20 лет.

Издание отмечает, что уже не впервые на белорусско-польской границе находят мертвых мигрантов. За время последнего обострения погибли по меньшей мере 8 человек.

В настоящее время на границе остаются тысячи мигрантов. Большинство из них — граждане Сирии, Ирака и Йемена, которые пытаются попасть в ЕС.

Напомним, польские пограничники утверждают, что находящиеся на белорусско-польской границе мигранты применили против них слезоточивый газ, а белорусские солдаты якобы разрушали временное ограждение.