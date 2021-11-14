На саммите COP26 — 26-й Конференции ООН по проблемам изменения климата — в Глазго в субботу, 13 ноября, страны заключили соглашение, направленное на предотвращение опасных климатических изменений.

Об этом сообщает BBC.

Климатический пакт в Глазго — это первое в истории климатическое соглашение, которое определяет четкий план сокращения угля, ископаемого топлива, выбросы от сжигания которого наиболее губительно влияют на климат.

За минуту до принятия соглашения Индия выступила против формулировки ускорить «отказ» от угля и заменила его более слабой фразой — «поэтапное сокращение». Как отмечает Reuters, энергетические потребности страны очень зависят именно от угля, а представители Индии заявили, что некоторые страны все еще нуждаются в использовании ископаемого топлива.

Несколько стран были разочарованы такой формулировкой, а после согласования документа президент COP26 Алок Шарма сказал, что ему очень жаль за то, как разворачивались события. Он отметил, что соглашение важно защитить в целом.

— Одобренные тексты являются компромиссными. Они отражают интересы, условия, противоречия и состояние политической воли в современном мире, — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также страны договорились пересматривать планы по сокращению выбросов более регулярно и увеличить финансовую помощь для стран, которые развиваются, чтобы помочь адаптироваться к климатическому влиянию.

Страны хотят встретиться в следующем году, чтобы договориться о дальнейшем значительном сокращении выбросов углерода и достичь цели — ограничить повышение температуры до 1,5°C.

Почти непрерывный рост выбросов в течение полутора веков привел к тому, что температура на Земле уже повысилась в среднем примерно на 1,1°C. Ученые говорят, что повышение температуры выше чем 1,5°С приведет к катастрофам, засухам, штормам и лесным пожарам, гораздо хуже тех, от которых уже страдает мир.

Ранее сообщалось, что на международный климатический саммит в Глазго политиков привезли сотни частных бортов, вредных для атмосферы.