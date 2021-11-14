Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подверг резкой критике антисемитскую акцию националистов, которая состоялась в польском Калише 11 ноября, в День независимости страны.

Об этом пишет «Европейская правда».

— Ужасный антисемитский инцидент в Польше напоминает каждому еврею о силе ненависти, существующей в мире, — написал Яир Лапид в своем Twitter.

Глава израильской дипломатии также написал, что приветствует реакцию польского правительства на антисемитские события в Калише.

— Однозначное осуждение польскими властями важно и необходимо. Я приветствую их слова осуждения и ожидаю от польского правительства бескомпромиссных действий против тех, кто принимал участие в этом шокирующем акте ненависти, — сказал Яир Лапид.

В четверг, 11 ноября, в Калише был организован марш, участники которого под антисемитскими лозунгами вышли на рыночную площадь, где сожгли копию Калишского устава – привилегии для евреев от 1264 года, пишет польское издание Onet.

Ранее сообщалось, что Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.