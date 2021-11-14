Подготовленная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине вследствие опасений, что Москва готовит военное вторжение в соседнюю страну.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Военнослужащие сил спецназначения SAS и парашютного полка предупреждены, что могут быть отправлены в Украину в ближайшее время.
Подготовка началась после того, как британское минобороны и разведка МИ-6 сообщили правительству об очевидной и реальной опасности для Украины и стран Запада.
На видеозаписях, которые имеют британские военные, видно, как российские танки, бронетехника и войска скапливаются вблизи границы Украины.
Поэтому была создана группа британских сил, состоящих из членов подразделений SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников с 16 десантно-штурмовой бригады.
По данным источника, военным в группе сказали, что им, возможно, придется начать миссию в очень короткий срок.
— От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, они готовы лететь в Украину, где им предстоит или приземлиться, или высадиться с парашютами. Они подготовлены к обоим вариантам, — говорится в сообщении.
Самый высокий военный чиновник Великобритании, генерал — сэр Ник Картер предупредил, что сейчас существует наибольший риск начала войны между Западом и Российской Федерацией, чем когда-либо со времени окончания холодной войны.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.
Подготовленная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине вследствие опасений, что Москва готовит военное вторжение в соседнюю страну.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Военнослужащие сил спецназначения SAS и парашютного полка предупреждены, что могут быть отправлены в Украину в ближайшее время.
Подготовка началась после того, как британское минобороны и разведка МИ-6 сообщили правительству об очевидной и реальной опасности для Украины и стран Запада.
На видеозаписях, которые имеют британские военные, видно, как российские танки, бронетехника и войска скапливаются вблизи границы Украины.
Поэтому была создана группа британских сил, состоящих из членов подразделений SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников с 16 десантно-штурмовой бригады.
По данным источника, военным в группе сказали, что им, возможно, придется начать миссию в очень короткий срок.
— От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, они готовы лететь в Украину, где им предстоит или приземлиться, или высадиться с парашютами. Они подготовлены к обоим вариантам, — говорится в сообщении.
Самый высокий военный чиновник Великобритании, генерал — сэр Ник Картер предупредил, что сейчас существует наибольший риск начала войны между Западом и Российской Федерацией, чем когда-либо со времени окончания холодной войны.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.