Подготовленная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова к развертыванию в Украине вследствие опасений, что Москва готовит военное вторжение в соседнюю страну.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Военнослужащие сил спецназначения SAS и парашютного полка предупреждены, что могут быть отправлены в Украину в ближайшее время.

Подготовка началась после того, как британское минобороны и разведка МИ-6 сообщили правительству об очевидной и реальной опасности для Украины и стран Запада.

На видеозаписях, которые имеют британские военные, видно, как российские танки, бронетехника и войска скапливаются вблизи границы Украины.

Поэтому была создана группа британских сил, состоящих из членов подразделений SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников с 16 десантно-штурмовой бригады.

По данным источника, военным в группе сказали, что им, возможно, придется начать миссию в очень короткий срок.

— От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, они готовы лететь в Украину, где им предстоит или приземлиться, или высадиться с парашютами. Они подготовлены к обоим вариантам, — говорится в сообщении.

Самый высокий военный чиновник Великобритании, генерал — сэр Ник Картер предупредил, что сейчас существует наибольший риск начала войны между Западом и Российской Федерацией, чем когда-либо со времени окончания холодной войны.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях востока Украины Россия поддерживает мощную группировку численностью 35,5 тысячи человек.