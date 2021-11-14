В связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

— Мы обсуждаем с Латвией и Литвой, не вводить ли 4-ю статью НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут консультироваться вместе всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств находятся под угрозой. Кажется, это [проведение консультаций] все больше становится нужным, ведь уже недостаточно публично выражать обеспокоенность. Теперь необходимы конкретные шаги и привлечение всего Альянса, — сказал Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий также рассказал, что в ЕС будут обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности полное закрытие границ с Беларусью.

— Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко. Мы уже знаем, что одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкции, — отметил Матеуш Моравецкий.

Напомним, в субботу, 13 ноября, группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока силой прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина.