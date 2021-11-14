С понедельника, 15 ноября, в Австрии будет действовать локдаун для жителей, не вакцинированных от COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

— Это решение далось нам непросто, однако оно необходимо, — сказал канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Мероприятия будут действовать по отношению к невакцинированным людям в возрасте от 12 лет. Им будет запрещено выходить из дома, кроме продуктовых магазинов, аптек. Тем, кто не прошел вакцинацию, будет позволено выходить на улицу для занятия спортом. Разрешены будут также поездки для получения медицинской помощи.

Через 10 дней власти оценят, получил ли локдаун эффект и можно ли его отменить.

В Австрии к настоящему моменту полностью привито от коронавируса около 65% населения. Показатель заражения составляет в среднем 780 случаев на 100 тысяч за последние семь дней. Это гораздо выше, чем в Германии, где этот показатель сейчас превышает 260 случаев на 100 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые штаты уже засомневались, что это будет возможным.