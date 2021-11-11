В Германии знаменитые рождественские ярмарки под угрозой закрытия из-за пандемии коронавируса. Их должны открыть через неделю при условии соблюдений правил безопасности, но некоторые штаты уже засомневались, что это будет возможным.

Об этом сообщает The Guardian.

Правительство объявило, что ярмарки будут открыты, если немцы будут соблюдать меры безопасности. Сюда входят документы о вакцинации или доказательства выздоровления от коронавируса, расстояния между прилавками, маски и соблюдение дистанции.

Однако власти от Баварии на юге до Саксонии и Тюрингии на востоке начали объявлять об отмене открытия запланированных рынков.

Нюрнберг, один из самых популярных рынков страны, должен был открыться, но его церемония открытия будет проходить только в онлайн-режиме. Другие города, такие как Дортмунд, отменили церемонии рождественских огней, аргументируя это тем, что правила охраны труда и техники безопасности сделали мероприятия слишком дорогостоящими.

Глава рынка в Дрездене настроен оптимистично. Он надеется открыть ярмарку уже 24 ноября. Ситуацию в его случае спасает то, что рынок очень большой и люди будут меньше контактировать друг с другом.

— Протяженность нашего рынка составляет 500 метров, это самая длинная набережная в Германии, и мы откроемся. Все настолько разбросано, что нет необходимости проводить контроль, будь то тесты или паспорта вакцины, — заявил глава рынка.

Ранее в Германии заявили о новом рекорде по заболеваемости COVID-19. Это происходит на фоне замедления вакцинации.