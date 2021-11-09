В Германии заявили о новом рекорде по заболеваемости COVID-19. Это происходит на фоне замедления вакцинации.

Об этом сообщает The Associated Press.

За последние семь дней в стране зарегистрировано 201,1 новых случаев коронавируса на 100 000 человек. Этот показатель превышает предыдущий максимум (197,6), установленный 22 декабря 2020 года.

Количество новых госпитализаций сейчас составляет чуть менее 4 на 100 тысяч жителей в неделю, тогда как в пиковый период, а именно на прошлое Рождество, это число в ФРГ достигало 15,5. В правительстве указывают на заполненность больниц в особо пострадавших регионах.

В понедельник в стране зарегистрировали 15 513 новых случаев COVID-19 против рекордных 37 120, подтвержденных в пятницу. Также в Германии зафиксировали еще 33 летальных исхода, в результате чего общее количество связанных с коронавирусом смертей в стране возросло до 96 558.

По официальным данным, по крайней мере 67% населения из 83 млн человек полностью вакцинированы. Однако, по мнению властей, этого недостаточно. Темпы вакцинации в государстве сейчас замедляются. ФРГ, в отличие от других европейских стран, отказалась делать прививки обязательными для какой-либо профессиональной группы.

На территории государства действует ряд карантинных ограничений. В большинстве регионов доступ к некоторым общественным помещениям и мероприятиям имеют только вакцинированные, вылеченные или протестированные граждане.

— Эти правила часто соблюдаются слабо, — отмечается в сообщении.

Бесплатные экспресс-тесты для всех желающих отменили почти месяц назад, чтобы побудить людей пройти вакцинацию. Также сейчас официальные лица выступают за ревакцинацию всех, кто получил прививку минимум шесть месяцев назад.

Ранее сообщалось, что в Германии будут ужесточать ограничения для невакцинированных людей.