Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи, 49-летний Саиф аль-Ислам Каддафи, примет участие в выборах президента страны. Он уже зарегистрировал свою кандидатуру.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на местный телеканал Libya Alahrar.

Каддафи-младший подал соответствующие документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии в воскресенье, 14 ноября. Кроме него, в президенты баллотируются военный командир Халифа Хафтар, премьер-министр Абдель Хамид аль-Дбейба и спикер парламента Агила Салех.

Саиф аль-Ислам Каддафи — политик и второй сын Муаммара Каддафи. Его считали преемником отца, а сам он выступал за экономическую либерализацию Ливии под его руководством. В ноябре 2011 года после падения режима диктатора Саифа аль-Ислама арестовали. В 2015-м его приговорили к смертной казни за преступления против человечности, но через два года освободили по закону об амнистии.

Ранее сообщалось, что внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини — Ракеле Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.