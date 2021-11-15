Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что в приграничных с Беларусью областях может быть введено чрезвычайное положение при обострении ситуации.

Об этом он сказал на брифинге после совещания по защите государственной границы, пишет Украинская правда.

— Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость. Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях, — сказал Денис Монастырский.

Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

— Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину, — подчеркнул Денис Монастырский.

Денис Монастырский сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы.

— Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года, — сказал Денис Монастырский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину.