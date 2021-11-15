Власти Ирака начнут вывозить своих граждан из Беларуси на следующей неделе, сообщает «Национальное информационное агентство Ирака».

Для желавших попасть в ЕС, но застрявших на границе Беларуси и Польши, иракцев организуют спецрейсы, пишет Zerkalo.io.

— Первый вывозной рейс для иракцев из Беларуси запланирован на 18 ноября, — пишет издание.

Ранее Ирак приостановил прямое авиасообщение с Беларусью, и закрыл два своих почетных консульства в стране.

Накануне также стало известно, что сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которую подозревают в перевозке мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь, отменила рейсы в Минск.