В НАТО отреагировали на действия РФ у границ Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения обстановки.

Об этом он заявил в программе «Axios on HBO», пишет РБК-Украина.

— Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной, — сказал Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.

В то же время генсек признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО «для защиты от России» еще не выполнено. Йенс Столтенберг пояснил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

Как сообщалось, в связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 договора о НАТО — она предусматривает начало консультаций с союзниками по Альянсу.