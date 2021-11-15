Действия режима Лукашенко, вызвавшего миграционный кризис на границе с Польшей, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от активности России вблизи территории Украины.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сказал в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау, сообщается на сайте ведомства.

— Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши со стороны США перед лицом циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и преследуют цель отвлечь внимание от активности России на границе с Украиной, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Блинкен и Рау решительно осудили использование мигрантов в этих целях и призвали Лукашенко устранить первопричины санкций, введенных Западом, — попрание прав человека и основных свобод народа Беларуси.

В Госдепе добавили, что Блинкен также выразил Польше глубокую признательность за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы наложить значительные расходы на Москву за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе, — подытожили во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее сообщалось, что США предупреждают союзников из Европейского Союза о том, что Россия может рассматривать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов на белорусско-польской границе и проблем энергоснабжения.