Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Североатлантический альянс должен сделать «конкретные шаги» для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью, добавив, что Польша, Литва и Латвия могут потребовать консультаций в соответствии с соглашением о союзе.

Об этом передает Timpul.

Тысячи мигрантов приехали в Беларусь в надежде пройти через Польшу в Германию, но оказались в ловушке на морозе между польскими пограничниками с одной стороны, и белорусскими силовиками с другой.

ЕС обвиняет Минск в организации кризиса с целью оказания давления на блок из-за санкций, но Беларусь неоднократно отрицала это.

— Недостаточно выразить нашу озабоченность публично, теперь нам нужны конкретные шаги и приверженность всего альянса, — сказал Матеуш Моравецкий польскому государственному информационному агентству.

Согласно статье 4 Договора о НАТО, любой союзник может запросить консультации всякий раз, когда, по мнению любого из них, их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Ранее сообщалось, власти Ирака начнут вывозить своих граждан из Беларуси на следующей неделе.