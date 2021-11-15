Польская пограничная полиция обвинила силы безопасности на белорусской стороне в подготовке мигрантов к силовому прорыву пограничного шлагбаума.

Об этом информирует Jutarnji List.

Польские военные утверждают, что белорусские силовики уже начали вооружать мигрантов.

— Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ от белорусских властей, — говорится заявлении польского ведомства.

Рядом с пограничным переходом Кузница в Польше польская полиция с помощью громкоговорителей предупредила собравшихся на английском о том, что в случае несоблюдения инструкций начнется насилие.

Сообщения о наличии газа у мигрантов невозможно проверить независимо, поскольку журналистам и гуманитарным работникам было отказано в доступе в этот район после того, как Польша объявила чрезвычайное положение на своей границе. Аналогичные ограничения действуют и с белорусской стороной.

Многие мигранты надеются въехать в Германию, и ходили слухи, что с понедельника будут курсировать автобусы, которые довезут их до границы с Германией.

Министерство иностранных дел Германии опровергло эту информации, заявив: «Тот, кто распространяет эту ложь, подвергает людей большой опасности».

Напомним, пемьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Североатлантический альянс должен сделать «конкретные шаги» для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью.