Работники АМПУ оперативно ликвидировали последствия аварии, которая произошла во время проведения грузовых работ.

Об этом пишет пресс-служба предприятия.

Указано, что работы выполнялись частным портовым оператором в 12:30 в воскресенье, 14 ноября. Утечка растительного масла произошла на причале №12 Николаевского филиала ГП «АМПУ».

Благодаря установленным перед погрузкой боновым заграждениям загрязнение локализовали, не позволив ему распространиться. В работу запустили специализированное судно т/х МНМС-101 и Туман. Всего от растительного масла очистили 3000 квадратных метров акватории.

Согласно необходимой процедуре работники морпорта вместе с представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа отобрали пробы воды в акватории в месте загрязнения для определения влияния на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2021 года Николаевский морской порт обработал 22,7 миллионов тонн грузов, из них 9,6 миллионов тонн — в пределах порта.