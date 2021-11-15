В Подлясском воеводстве Польши поймали журналистов RT France, они незаконно пробрались в зону чрезвычайного положения и не имели законного права находиться на этой территории.

О задержании оператора и журналиста написала главред французской редакции Russia Today Ксения Федорова.

Начальница подразделения госканала РФ рассказала, что корреспондент и оператор вышли на связь и заявили, что на них надевают наручники.

— С тех пор на связь группа не выходит, — сокрушается глава медиа.

С наступлением осени в районах, которые граничат с Беларусью, Польша ввела режим ЧП, который позволяет находиться в этих местах людям со спецразрешением или местным жителям.

РосСМИ «Известия» ссылаясь на слова польского правоохранителя утверждает, что пропагандистов с гражданством ЕС завезли в отдел полиции, после чего доставят на суд, где их могут приговорить либо к штрафу, либо к аресту.

Ранее сообщалось,15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС.