Сегодня, 15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС. Польские службы терпеливо объясняют мигрантам, что они стали жертвами лжи режима Лукашенко, поэтому стоит задуматься над возвращением домой.

За происходящим на границе следит Радыё Свабода.

Утром 3,5 тысячи мигрантов собрались с насиженных мест и сгруппировались возле польского пограничного пункта. Польские силовики отмечают, что их подталкивают к отчаянным мерам белорусские силовики.

Приехавших беженцев в детьми предупреждают в громкоговорители, что их пребывание возле границы недопустимо, и подвергает риску их собственные жизни. Людей просят опомниться и сохранять здравомыслие, не идя на поводу у правовокаторов.

18-я механизированная дивизия Войска Польского заявила о продолжении патрулирования границы с Беларусью. В первую очередь, польские военные не спускают глаз с пограничников Беларуси, железной дороги и реки Буг, которой могут воспользоваться нарушители границы.

Пограничная служба также разместила видео в ночь с 14 на 15 ноября. Поляки рассказывают, что группа из 60 мигрантов пыталась прорваться через колючую проволоку, но безуспешно — польские службы задержали преступников.

Собравшиеся возле ограды люди из Ирака, Сирии, Йемена и других ближневосточных государств начали выставлять палатки, прорежать окружающие леса и ломать срубленные деревья на топливо для костров. Температура держится на уровне 2-3 градусов выше нуля.

Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.