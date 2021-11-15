Сегодня, 15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС. Польские службы терпеливо объясняют мигрантам, что они стали жертвами лжи режима Лукашенко, поэтому стоит задуматься над возвращением домой.
За происходящим на границе следит Радыё Свабода.
Утром 3,5 тысячи мигрантов собрались с насиженных мест и сгруппировались возле польского пограничного пункта. Польские силовики отмечают, что их подталкивают к отчаянным мерам белорусские силовики.
Приехавших беженцев в детьми предупреждают в громкоговорители, что их пребывание возле границы недопустимо, и подвергает риску их собственные жизни. Людей просят опомниться и сохранять здравомыслие, не идя на поводу у правовокаторов.
18-я механизированная дивизия Войска Польского заявила о продолжении патрулирования границы с Беларусью. В первую очередь, польские военные не спускают глаз с пограничников Беларуси, железной дороги и реки Буг, которой могут воспользоваться нарушители границы.
Пограничная служба также разместила видео в ночь с 14 на 15 ноября. Поляки рассказывают, что группа из 60 мигрантов пыталась прорваться через колючую проволоку, но безуспешно — польские службы задержали преступников.
Собравшиеся возле ограды люди из Ирака, Сирии, Йемена и других ближневосточных государств начали выставлять палатки, прорежать окружающие леса и ломать срубленные деревья на топливо для костров. Температура держится на уровне 2-3 градусов выше нуля.
Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Сегодня, 15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС. Польские службы терпеливо объясняют мигрантам, что они стали жертвами лжи режима Лукашенко, поэтому стоит задуматься над возвращением домой.
За происходящим на границе следит Радыё Свабода.
Утром 3,5 тысячи мигрантов собрались с насиженных мест и сгруппировались возле польского пограничного пункта. Польские силовики отмечают, что их подталкивают к отчаянным мерам белорусские силовики.
Приехавших беженцев в детьми предупреждают в громкоговорители, что их пребывание возле границы недопустимо, и подвергает риску их собственные жизни. Людей просят опомниться и сохранять здравомыслие, не идя на поводу у правовокаторов.
18-я механизированная дивизия Войска Польского заявила о продолжении патрулирования границы с Беларусью. В первую очередь, польские военные не спускают глаз с пограничников Беларуси, железной дороги и реки Буг, которой могут воспользоваться нарушители границы.
Пограничная служба также разместила видео в ночь с 14 на 15 ноября. Поляки рассказывают, что группа из 60 мигрантов пыталась прорваться через колючую проволоку, но безуспешно — польские службы задержали преступников.
Собравшиеся возле ограды люди из Ирака, Сирии, Йемена и других ближневосточных государств начали выставлять палатки, прорежать окружающие леса и ломать срубленные деревья на топливо для костров. Температура держится на уровне 2-3 градусов выше нуля.
Напомним, на фоне скопления нелегальных мигрантов на границе Польши власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить в Беларусь граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена.