Кабинет Министров Украины выделил 67,5 миллиона гривен для выявления штамма коронавирусной болезни «Дельта» региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО, передает пресс-служба МОЗ.
Средства будут направлены на закупку 4500 наборов тест-систем, которые позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма «Дельта». В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.
Ранее Центр общественного здоровья получил наборы для идентификации штамма Delta SARS-CoV-2.
Сейчас еженедельно из всех регионов Украины в Центр общественного контроля поступают образцы для идентификации указанного штамма. После получения новых тест-систем это смогут делать на местах.
Средства перераспределили по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».
Напомним, ранее британские ученые заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма «Дельта». Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм «Дельта».
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Кабинет Министров Украины выделил 67,5 миллиона гривен для выявления штамма коронавирусной болезни «Дельта» региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО, передает пресс-служба МОЗ.
Средства будут направлены на закупку 4500 наборов тест-систем, которые позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма «Дельта». В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.
Ранее Центр общественного здоровья получил наборы для идентификации штамма Delta SARS-CoV-2.
Сейчас еженедельно из всех регионов Украины в Центр общественного контроля поступают образцы для идентификации указанного штамма. После получения новых тест-систем это смогут делать на местах.
Средства перераспределили по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».
Напомним, ранее британские ученые заявили об обнаружении нового варианта коронавируса, который образовался от мутации штамма «Дельта». Ученые считают, что этот вариант, получивший название AY.4.2, еще более заразен, чем штамм «Дельта».