Кабинет Министров Украины выделил 67,5 миллиона гривен для выявления штамма коронавирусной болезни «Дельта» региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО, передает пресс-служба МОЗ.

Средства будут направлены на закупку 4500 наборов тест-систем, которые позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма «Дельта». В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц.

Ранее Центр общественного здоровья получил наборы для идентификации штамма Delta SARS-CoV-2.

Сейчас еженедельно из всех регионов Украины в Центр общественного контроля поступают образцы для идентификации указанного штамма. После получения новых тест-систем это смогут делать на местах.

Средства перераспределили по программе «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями».