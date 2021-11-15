Жительница Перу Марибель Сотело и ее сын купили в небольшом зоомагазине Лимы щенка за 13 долларов. Им было сказано, что это хаски.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Малыш получил имя Ран-Ран (Run Run, «беги-беги»). Прошло совсем немного времени, и подросший щенок стал демонстрировать не столько скорость бега, сколько охотничьи навыки. В соседних дворах стали исчезать цыплята и куры, морские свинки и утки. Марибель пыталась уладить конфликты, выплачивая соседям компенсации, а сын искал возможности сдать охотника в специализированный центр или зоопарк.

К этому времени семья уже поняла, что им продали не хаски, а какое-то дикое хищное животное, но пока она решала проблему, Ран-Ран сбежал. На его поиски были направлены представители полиции и природоохранного ведомства Serfor.

По фотографиям специалисты установили, что нарушителем спокойствия стала восьмимесячная андская лисица (Lycalopex culpaeus) — распространенное в Южной Америке животное.

Андская лисица в среднем вырастает до 95–135 см в длину и весит 11–13 кг. Ее окраска — светлая, как будто выцветшая, но верхняя часть спины темнее, а пушистый хвост увенчан черным кончиком. Это оппортунистический хищник, который может охотиться не только на мелких грызунов, но и на домашний скот, в том числе молодых гуанако, чья масса составляет более 50 кг. В своей естественной среде обитания андские лисицы считаются очень полезными, поскольку сдерживают распространение инвазивных видов, особенно завезенных из Европы зайцев.

И хотя этот вид животных тоже относится к семейству псовые (Canidae), сходство с собаками на этом заканчивается.

Лисицу, сбежавшую из семьи Сотело, было необходимо поймать и перевезти в безопасное место. Животное выросло в неестественной для себя среде и привыкло убивать домашнюю птицу, потому оно будет возвращаться к людям, а те начнут на него охотиться. Поиски неуловимого «самозванца» заняли шесть дней, но в итоге специалистам удалось успешно провести операцию.

Ран-Рана усыпили при помощи транквилизатора и перевезли в один из природных парков, где специалисты будут за ним наблюдать. Если окажется, что зверь не может приспособиться к условиям природы, его переведут в зоопарк.

Представители Serfor продолжают борьбу с контрабандой диких животных. В течение этого года в Лиме было проведено 128 конфискаций. В Перу незаконная торговля животными является преступлением и карается тюремным заключением на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в сентябре в Николаеве по Соборной улице в пятый раз прошел марш за права животных.