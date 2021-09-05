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В воскресенье, 5 сентября, в Николаеве по Соборной улице в пятый раз прошел марш за права животных.
Мероприятие состоялось по инициативе организации UAnimals, передает корреспондент НикВести.
Главные требования: запретить цирки с животными, меховые фермы, притравочные станции, дельфинарии и контактные зоопарки.
Всего акция собрала около 100 горожан. На марш они пришли с флагами Украины, синими и желтыми шарами, а также с плакатами: «Защита слабых — дело сильных», «Украина — гуманная срана», «Дельфинарий — тюрьма», «Мех — кровавое жлобство».
На Соборной площади они собрали подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочних станций.
Ранее правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.
Инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской. Известно, что перед убийством мужчина купил в местном магазине алкоголь. В тот же день по данному факту открыли уголовное дело, а через несколько часов полиция задержала виновного.
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В воскресенье, 5 сентября, в Николаеве по Соборной улице в пятый раз прошел марш за права животных.
Мероприятие состоялось по инициативе организации UAnimals, передает корреспондент НикВести.
Главные требования: запретить цирки с животными, меховые фермы, притравочные станции, дельфинарии и контактные зоопарки.
Всего акция собрала около 100 горожан. На марш они пришли с флагами Украины, синими и желтыми шарами, а также с плакатами: «Защита слабых — дело сильных», «Украина — гуманная срана», «Дельфинарий — тюрьма», «Мех — кровавое жлобство».
На Соборной площади они собрали подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочних станций.
Ранее правоохранители вручили подозрение мужчине, который убил собаку на рынке в Николаеве.
Инцидент произошел 1 сентября на рынке «Юлиана» по 3-й Слободской. Известно, что перед убийством мужчина купил в местном магазине алкоголь. В тот же день по данному факту открыли уголовное дело, а через несколько часов полиция задержала виновного.