В Николаевской области усилят проверки субъектов предпринимательской деятельности на предмет соблюдения карантинных норм. Это связанно с тем, что некоторые магазины и их посетители продолжают нарушать требования «красной» зоны.

Об этом сегодня, 15 ноября, в ходе брифинга рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

Он рассказал, что на выходных посетил несколько магазинов на улице Соборной в Николаеве, где увидел грубое нарушение карантинных правил.

— Ни в одном магазине, где я заходил, у меня не проверяли сертификат. А я заходил в три магазина. Большое количество людей без масок заходят. С ними не может справиться персонал магазинов. В некоторых магазинах работники хоть и носят маски, но она где-то на подбородке висит. Это профанация. Этого не должно быть. В связи с этим проверки будут наращиваться. Они будут более жесткими. Это необходимость для того, чтобы не подвергать опасности тех, кто приходит в определенные объекты предпринимательской деятельности, — рассказал Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров напомнил, что соблюдение карантина позволит сдержать распространение COVID-19 в области и сохранить нормальную работу медицинской системы в регионе.

— Если мы не будем выполнять карантинные требования, мы будем болеть, и вскоре моет случиться так, что не всем будет хватать реанимационных коек и прочего, — добавил Юрий Гранатуров.

Ранее сообщалось, что для выхода из «красной зоны» адаптивного карантина количество заболевших COVID-19 и выздоровевших в Николаевской области должно быть равным. Далее последует постепенное снижение уровня заболеваемости.