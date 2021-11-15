Временная следственная комиссия Верховной Рады считает, что основной причиной, приведшей к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель ВСК ВР Марьяна Безуглая, сообщает Укринформ.

— ВСК считает, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, является ненадлежащая организация обороны страны, как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства в условиях вооруженной агрессии, — отметила Марьяна Безуглая.

В обнародованных заключениях ВСК указано, что Иловайская трагедия имела тяжелые последствия не только с военной, но и политической точки зрения.

— ВСК установила, что Иловайская трагедия имела не только тяжелые военные, но и не менее тяжелые политические последствия для страны. Она стала фоном встречи президентов Украины и Российской Федерации, которая состоялась 26 августа 2014 года в Минске, и в значительной степени определила подписание 5 сентября 2014 года Минских договоренностей, которые неоднозначно воспринимаются как жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, так и жителями всей Украины. А также принятие 16 сентября того же года не менее спорного Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — отметила Марьяна Безуглая.

Она перечислила факторы, которые, по мнению ВСК, в значительной степени обусловили события под Иловайском, в частности: невведение военного положения, что привело к дезорганизации управления военными действиями; ошибочные кадровые решения и действия политико-военного руководства; непринятие политическим и военным руководством исчерпывающих мер по деблокированию Иловайской группировки и организации коридора для вывода украинских войск из окружения, результатом которых стала потеря сотен человеческих жизней.

Члены ВСК в заключениях также подчеркнули, что руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ времен Иловайской трагедии системно противодействовало и блокировало работу предыдущей комиссии ВР по этому вопросу.

Марьяна Безуглая заверила, что ВСК продолжит работу по данному вопросу, после чего будут обнародованы все заключения и предложения по разработке нормативных актов.

Напомним, в августе прошлого года Офис генерального прокурора Украины передал в Офис прокурора Международного уголовного суда доказательства совершения Россией военных преступлений под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года.