Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам аграрной политики Александр Гайду в составе украинской делегации посетил Соединенные Штаты Америки, чтобы перенять опыт развития сельского хозяйства страны.

Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, в течение недели украинская делегация посетила столицу США – Вашингтон и штат Канзас.

— Вместе с коллегами по комитету Верховной Рады по вопросам аграрной политики прибыли в США, чтобы перенять их опыт в сфере сельского хозяйства, – сообщил Александр Гайду.

Нардеп рассказал, что в ходе визита в Вашингтон украинская делегация встретилась с заместителем Министра сельского хозяйства США Джейсоном Хафмейстером, директором национальной программы USDA по производству продукции растениеводства и защиты растений Джеком Акамуро, а также экспертом по биотехнологиям Офиса торгового представителя США (USTR) Сэмом Кроуэлом.

— Обсудили развитие аграрной сферы Украины и США, эффективное использование водных ресурсов за счет биотехнологий, увеличение доходности фермерских хозяйств, развитие украинско-американских отношений, а также как расширить торговые возможности украинского агросектора, – рассказал Александр Гайду.

По прибытию в штат Канзас украинская делегация ознакомилась с работой фермерских хозяйств, лабораторий и заводов. В частности, посетили научно-исследовательскую ферму R&E Goering Farm, компанию Garden City Company-Roth Farm, лабораторию тестирования почвы и развития технологий точного земледелия ServiTech, а также ферм ILS и TLS.

— Лично пообщались с фермерами и профессиональными агрономами, увидели, как работают американские системы орошения, какую технику и технологии они используют в своей работе. Интересно было увидеть, как все же воплощаются на практике законы водопользования в США, – добавил Александр Гайду.

Он добавил, что украинская делегация также провела встречу с исполнительным директором Отдела Управления грунтовыми водами Марком Рудом и Троем Дамлером, которые поделились своим опытом.

— Вскоре вернемся в Украину с новым опытом и будем работать над развитием украинских отраслей АПК, – добавил нардеп.

Напомним, что народный депутат Украина, представляющий в парламенте интересы жителей Николаева, Александр Гайду принял участие в круглом столе и обсудил проект закона №6070, которым планируется изменить условия регистрации сельхозтехники.