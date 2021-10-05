Народный депутат Украина, представляющий в парламенте интересы жителей Николаева, Александр Гайду принял участие в круглом столе и обсудил проект закона №6070, которым планируется изменить условия регистрации сельхозтехники.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в сентябре в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №6070 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления функций технического регулирования в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения для агропромышленного комплекса».

Нардеп рассказал, что проект закона разрешает проводить регистрацию сельхозтехники также юридическим и физическим лицам-предпринимателям.

— Дело в том, что сегодня существуют проблемы с регистрацией тракторов, самоходных шасси, мелиоративных машин и сельскохозяйственной техники – не хватает должностных лиц, которые бы выполняли свою работу качественно и вовремя. Учитывая это, был разработан законопроект №6070, который предусматривает, что регистрацию могут осуществлять также юридические и физические лица-предприниматели. Это дает возможность решить вопрос без дополнительных расходов из бюджета и увеличения штата чиновников, вовлеченных в процесс, – сообщил Александр Гайду.

Нардеп добавил, что проект закона №6070 решает также ряд других проблем, в частности: регистраторы получат доступ к таможенным декларациям, будет осуществляться мониторинг и контроль МинАПК за работой органов по сертификации, а также будет имплементирована Европейская директива по проверке техники.

— Во время круглого стола было озвучено много мнений по поводу изменения условий регистрации с/х техники, однако в то же время почти все участники указали, что этот закон является важным и необходимым для развития отрасли. Ассоциации выразили готовность к обсуждению этого проекта закона, а потому будем продолжать его рассмотрение, – добавил Александр Гайду.

Напомним, народный депутат Украины Александр Гайду считает, что Николаевский областной совет должен выделить средства на разработку проектов по модернизации мелиоративной инфраструктур