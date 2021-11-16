Главы МИД Германии и Франции выступили с совместным заявлением после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в понедельник, 15 ноября.

В заявлении подчеркивается, что Германия и Франция твердо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, пишет Корреспондент.

— На фоне возобновившихся опасений по поводу передвижения российских войск и материальных средств вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Любая новая попытка подорвать территориальную целостность Украины будет иметь ужасные последствия, — заявили министры.

При этом Украину призвали «сохранять рассудительность» и отметили, что весной 2021 года Украина внесла значительный вклад в деэскалацию ситуации, несмотря на агрессивную российскую риторику.

Также французский и немецкий министры подчеркнули озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью на Донбассе. Украину просят продолжать полное выполнение минских договоренностей и сохранять приверженность нормандским переговорам.

— Мы по-прежнему привержены урегулированию конфликта на основе минских договоренностей. Мы сожалеем о том, что Россия неоднократно отказывалась встретиться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность к скорейшей встрече и к конструктивному и предметному обмену. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе, — сказано в заявлении.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что действия режима Лукашенко, вызвавшего миграционный кризис на границе с Польшей, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от активности России вблизи территории Украины.