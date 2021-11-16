Белорусские военные ночью пытались уничтожать изгородь на границе с Польшей для дальнейшего ее использования мигрантами.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает Укринформ.

«Белорусские службы ночью уничтожали заграждения, чтобы дать возможность мигрантам нелегально пересекать границу», — говорится в сообщении.

По данным министерства, в районе действуют белорусские спецназовцы.

Польская сторона ночью укрепила заграждение на пункте пропуска Кузница-Брузги, где сейчас находится крупнейшая группа мигрантов.