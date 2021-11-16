Белорусские военные ночью пытались уничтожать изгородь на границе с Польшей для дальнейшего ее использования мигрантами.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает Укринформ.
«Белорусские службы ночью уничтожали заграждения, чтобы дать возможность мигрантам нелегально пересекать границу», — говорится в сообщении.
По данным министерства, в районе действуют белорусские спецназовцы.
Польская сторона ночью укрепила заграждение на пункте пропуска Кузница-Брузги, где сейчас находится крупнейшая группа мигрантов.
Ранее сообщалось,15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Белорусские военные ночью пытались уничтожать изгородь на границе с Польшей для дальнейшего ее использования мигрантами.
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, передает Укринформ.
«Белорусские службы ночью уничтожали заграждения, чтобы дать возможность мигрантам нелегально пересекать границу», — говорится в сообщении.
По данным министерства, в районе действуют белорусские спецназовцы.
Польская сторона ночью укрепила заграждение на пункте пропуска Кузница-Брузги, где сейчас находится крупнейшая группа мигрантов.
Ранее сообщалось,15 ноября, спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС.