В России начались клинические испытания эффективности нового препарата Paxlovid для профилактики коронавируса. Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора.

Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств, пишет TheБабель.

Согласно реестру, испытания начались 12 ноября и продлятся до марта 2023 года.

Как отмечается, в испытаниях примут участие 90 граждан из разных городов от 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями коронавируса.

В Pfizer объяснили, что в испытаниях Paxlovid принимают участие 7 тыс. человек из разных стран. В случае одобрения препарата регуляторами, компания будет поставлять его во все эти страны.

Кроме этого, в России продолжается разработка отечественного лекарства от COVID-19, уже прошедшего вторую фазу клинических испытаний. Препарат «Мир-19» действует против возбудителя болезни, воздействуя на конкретный участок генома вируса и не позволяя ему размножаться.

Напомним, что в Вене открыли первый пункт ковид-прививок для детей 5-11 лет, не дождавшись одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).