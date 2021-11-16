В Вене — столице Австрии — открыли первый пункт ковид-прививок для детей 5-11 лет, не дождавшись одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Об этом пишет Укринформ.

Маленьким пациентам вводят меньшую, чем взрослым, дозу вакцины Pfizer. Ее определяет на месте педиатр, учитывая физическое состояние и вес ребенка.

На пилотном этапе ежедневно будут вакцинированы около 200 детей. В дальнейшем городские власти планируют расширить возможности, учитывая большой спрос: уже сделано 9 тысяч заказов на детские прививки.

Детей пока вакцинируют в режиме off-label, то есть нерегламентированного применения лекарственных препаратов, ведь Европейское агентство по лекарственным средствам еще не одобрило вакцинацию против COVID-19 для возрастной группы 5-11 лет.

В австрийском Минздраве ожидается, что это произойдет 24 ноября.

Напомним, в Украине официально не зафиксировано летальных случаев от вакцинации против коронавируса.