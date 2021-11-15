В Украине официально не зафиксировано летальных случаев от вакцинации против коронавируса.

Об этом в интервью «Главкому» сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

В стране зафиксировано 124 случая, когда человек умер на протяжении месяца после введения прививки от коронавируса. Однако ни в одном из них не нашли связи с вакциной.

— По последним данным, около 0,018% пациентов от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации. Подавляющее количество — это несерьезные случаи. Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть, это те случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе, и он умер в течение тридцати дней после проведения вакцинации. Такие случаи подлежат отдельному расследованию. Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования (случаев смерти) в связи с вакцинацией не выявили, — сказал он.

Напомним, в Николаеве городские власти планируют открыть 3 дополнительных пункта вакцинации от коронавируса для детей.