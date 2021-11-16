Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился установить 130 километров колючей проволоки на границе, чтобы подготовиться к возможной гибридной атаке на страну.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

В заявлении о России не упоминается, однако в сообщении правительства Эстонии говорится об укреплении восточной границы страны. А на востоке Эстония граничит именно с Россией.

Так Эстония реагирует на скопление мигрантов из Беларуси, в частности, на границе с Польшей и Литвой.

— Беларусь продолжает сознательно усиливать гибридную атаку на польско-литовскую границу, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии, – сказал министр обороны Калле Лаанет.

Ведомство также готово усилить охрану границы, увеличив количество правоохранителей. Кроме того, Лаанет отметил, что Эстония направила в Литву беспилотники и подразделение военной полиции, чтобы помогать защищать границу. С 10 ноября Литва у границ с Беларусью ввела чрезвычайное положение.

А премьер-министр Кая Каллас заявила, что правительство Эстонии на постоянном контакте с правительством Польши и в случае необходимости поможет защищать и ее границу.

Напомним, что спустя неделю после начала гуманитарного кризиса на белорусско-польской границе, мигранты толпой пошли к КПП Брузги-Кузница, чтобы прорваться в ЕС.