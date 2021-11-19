Президент США Джо Байден заявил, что страна рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале следующего года.

Как пишет Dnevnik, он поднял эту тему во время встречи с премьер-министром Канады.

Один из журналистов уточнил, рассматривают ли США сценарий с бойкотом и отказом участвовать в зимней Олимпиаде.

— Это то, что мы рассматриваем, — сказал Джо Байден, отвечая на вопрос по этому поводу.

Причиной бойкота называют обвинения в адрес Китая по факту нарушений прав человека и геноцида уйгурских меньшинств. Политики и организации в США неоднократно призывали к бойкоту Игр.

Если страна решит начать дипломатический бойкот, это будет означать, что ее официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытии.

Ранее сообщалось, коалиция из 180 правозащитных групп написала открытое письмо с призывом к остальным странам объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.