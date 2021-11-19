Петр Добромильский президентским указом назначен временно исполняющим обязанности главы Закарпатской облгосадмистрации, предыдущего Анатолия Полоскова сняли в правительстве.

Указ Владимира Зеленского обнародован на президентском портале.

Перед свежим назначением Петр Добромильский занимал должность заместителя председателя областной государственной администрации Закарпатской области.

Также глава государства оставил свою подпись под указом об увольнении Анатолия Полоскова. Сам Полосков сообщил, что вместе с ним в отставку уходят его помощники — Игорь Шинкарюк, Мирослав Билецкий и Иштван Петрушка.

Как сообщалось, об увольнении Анатолия Полоскова из партии «Родное Закарпатье» стало известно два дня назад.

Напомним, полномочия главы Закарпатского облсовета Алексея Петрова были досрочно прекращены решением большинства депутатов (43 голоса из 64). Для увольнения понадобилось несколько попыток.