Полномочия главы Закарпатского облсовета Алексея Петрова досрочно прекращены решением большинства депутатов (43 голоса из 64). Сам Петров, кандидат от «Слуги народа» поддержал это решение, хотя после первой попытки смещения, 28 октября, обратился в прокуратуру.

Об этом информирует «Суспільне».

В начале сегодняшней сессии чиновник заявил, что добровольно слагает полномочия. В голосовании не участвовали депутаты от фракций «СН» и «За будущее».

Первое голосование за отставку Петрова произошло еще в конце октября. Глава облсовета на заседании не появился. Собрав кворум, 35 депутатов из-за неработающей системы голосования поднятыми руками поддержали снятие Петрова, вместо него временным главой избрали политика от партии «Родное Закарпатье» Владимира Чубирка.

Петров назвал голосование в свое отсутствие не имеющим законную силу и обратился в правоохранительные органы.

После этого депутатам начали всячески препятствовать в работе. Уже на следующую сессию, 6 ноября, они не смогли попасть: на дверях в зале сменили замки. Поэтому члены фракций и внефракционные собрались в атриуме, однако вскоре поступило сообщение о минировании и их заставили покинуть помещение, куда зашли пиротехники с собаками.

Депутаты написали обращение к президенту и потребовали созвать досрочную сессию 9 ноября, Петров перенес ее на 15 ноября.

Алексея Петрова выбрали на должность председателя Закарпатского облсовета в декабре прошлого года, с апреля по декабрь 2020 он возглавлял ОГА этой же области.

Напомним, партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом на довыборы на 184 округе в Херсонской области главу ОГА Сергея Козыря, который победил и стал нардепом. Вместо него место губернатора занял глава областного совета Геннадий Лагута.